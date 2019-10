Actualitzada 17/10/2019 a les 06:39

Divendres vinent, així com el dia 25, el centre cultural la Llacuna acollirà l’espectacle Frida, una mujer enamorada, organitzat per l’associació de residents mexicans, Mexand, amb la col·laboració de la taverna La Adelina, que s’encarregarà de la part gastronòmica del que es presenta com un sopar-espectacle. Porta més de 150 funcions en sis països.