Sarsuela en un món virtual

L’escenografia, signada per Carles Berga, que ha optat per l’audiovisual a l’estil de la trencadora ‘Turandot’ que acaba de presentar al Liceu barceloní, és un dels reptes a què comença a enfrontar-se l’elenc que dissabte estrenarà la sarsuela ‘Bohemios’ al Claror.

De moment estem veient com interactuem amb l’espai virtual, que ens suposa una altra manera de fer que amb un escenari físic”, explica Jonaina Salvador, protagonista i directora artística de Bohemios, d’Amadeo Vives, primera proposta de la cinquena temporada Andorra Lírica, que s’estrena dissabte al Claror lauredià, amb segona funció diumenge, com és habitual. Berga, que va dissenyar una escenografia futurista per a la Turandot de Puccini recentment estrenada al Liceu, també trenca aquí amb la visió més tradicional de la sarsuela, un dels atractius que destaca Salvador per animar el públic a assistir a les representacions.

