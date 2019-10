L'Aula de Teatre busca actors i actrius

El càsting està obert a tots els majors de 17 anys

L'aula de Teatre busca actors L'escola de teatre de la capital vol oferir als participants un espai artístic per jugar, experimentar i aprendre Andorra la Vella

Actualitzada 15/10/2019 a les 18:50

Redacció Andorra la Vella

L'aula de Teatre buscarà els actors i les actrius del seu proper muntatge en un càsting obert a tothom major de 17 anys. Les proves tindran lloc els pròxims dies 22 i 23 d'octubre així com el 5 i 6 de novembre a les 20:30 hores a la seu de l'escola. El grup teatral d'Andorra la Vella ha manifestat que l'objectiu d'aquesta proposta és "buscar cares noves i oferir un espai artístic i lúdic a parts iguals per experimentar, fer i aprendre teatre a partir del elements més bàsics de la interpretació".

La motivació i el compromís seran els elements que més es valorin per sobre de les aptituds o l'experiència prèvia. El muntatge teatral es triarà en funció de les característiques dels actors i actrius que conformen el projecte ha declarat l'escola.