'Hand Solo', a punt

Sempre queda el desig de comptar amb més recursos i arribar més lluny, però l’equip de la productora Imminent acaba d’enllestir ‘Hand Solo’, documental sobre la peripècia del lauredià David Aguilar, i se senten prou satisfets amb el que aviat presentaran al públic.

Barcelona, la Seu d’Urgell i Andorra per descomptat, però també Hong Kong i Dinamarca –en concret la seu central de LEGO– han estat els escenaris de la gravació del documental que, dirigit per Hèctor Romance, recollirà l’aventura vital del jove que va decidir construir-se una pròtesi amb peces del conegut joc de construcció. Una història que al seu moment va fer la volta al món, de diari en diari, de noticiari en noticiari. Ara es converteix en un documental –el produeixen l’andorrana Imminent, dèiem, i l’espanyola Arlong– que tot just enllesteix la gravació.

“Per descomptat que quan acabes una feina t’hauria