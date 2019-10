Els descomptes de la Festa del Cine tornen del 28 al 30 a les sales d'Illa Carlemany

Actualitzada 13/10/2019 a les 06:51

Redacció Andorra la Vella

Cinemes illa Carlemany proposa una nova edició de tardor de la Festa del Cinema, que tindrà lloc entre els propers dies 28 i 30. Durant aquests tres dies totes les pel·lícules de la cartellera es podran veure per 2,90 euros l’entrada.

Per poder accedir al descompte, les persones interessades han d'acreditar-se prèviament a la pàgina web www.fiestadelcine.com. Les entrades de les sessions es poden adquirir ensenyant l’acreditació a les mateixes taquilles o al web cinemesilla.com. Els menors de 14 i els majors de 60 anys només han de mostrar el seu document d’identitat.

Cinemes Illa es va adherir a la Federación de Entidades de Empresarios de Cine de España (FECE) fa dos anys i des de llavors ofereix totes les promocions de festa del cinema, com a les sales espanyoles. En el cas de les pantalles escaldenques, són les úniques de fora de l’Estat espanyol a haver-se adherit a la iniciativa.