Actualitzada 12/10/2019 a les 07:06

Els Pali, el Cor Rock d’Encamp, la Grossband, juntament amb Alendoy, Madretomasa, Four Flags i la companyia Líquid Dansa pugen aquest vespre a les vuit a l’escenari del Centre de Congressos de la capital per la gala solidària amb què Infants del Món celebra els vint anys. L’esdeveniment estarà presentat per Oriol Guillem i Jèssica Casal.