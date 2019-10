Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

LA PROPOSTA DEL DIA:



-''CLEMENTINA' S'ESTRENA A LES FONTETES'

Segona proposta de l’Escena Nacional d’Andorra. Clementina, amb dramatúrgia i direcció de Núria Montes, és un espectacle familiar que interpreten Gemma Garcia, Raquel López i Xavi Pérez. El personatge, la Clementina, és una nena a qui li agrada explorar món, viure mil aventures i sobretot anar despentinada. Els seus pares, però, pensen que les nenes de la seva edat haurien de portar el cabell recollit d’una manera bonica i tenir molts vestits per posar-se cada dia.

Teatre de les Fontetes

Dues funcions: 12 i 17 hores.

La Massana



EXPOSICIONS:



-'Robert capa. retrospectiva'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac. La mostra es presenta com una retrospectiva, amb l’objectiu d’oferir al públic un recorregut per tota la seva obra, des de l’inici fins a la maduresa.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17.

Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 hores. Dissabte, de les 10 a les 20 hores. Diumenge, de les 10 a les 14.30 hores.

Fins al 3 de novembre.



-'Pintura danesa'

Espurnes del nord. D’Eckersberg a Risager és una selecció d’obres representatives de la col·lecció de pintura que el se-nyor William Danjon va llegar al Govern d’Andorra. Un bell exemple d’amor per un país, Dinamarca, i la seva cultura, ple de coherència en el contingut i la temàtica a l’hora de crear la seva col·lecció. La mostra es divideix en quatre àmbits: el retrat; la infància; el paisatge, i el mar i William Danjon i Andorra. La col·lecció d’art de William Danjon se centra quasi totalment en la pintura danesa del darrer quart del segle XIX i el primer quart del segle XX. Les obres d’aquest període engloben diferents corrents artístics danesos. Es podria dir que el punt d’unió entre elles és el reflex de la vida i la cultura de Dinamarca. Els paisatges, els costums, els retrats, així com les il·lustracions de contes infantils i novel·les ens endinsen en un món que ens dona a conèixer l’art del país.

Espai Dèria

Pal.

La Massana.



‘La Casa Rossell. una mirada interior’

Documentada des del segle XV, la Casa Rossell d’Ordino és una de les més importants d’Andor­ra, ja sigui des del punt de vista econòmic com des del polític. Al marge de ser una de les grans propietàries del país, la família Rossell compta amb personatges públics importants, entre els quals destaca Antoni Fiter i Rossell (1706-1748), redactor del Manual Digest. La mostra se centra en diversos àmbits de la vida de la família Rossell representats simbòlicament pels objectes i organitzats per escenografies temàtiques (la riquesa i les propietats, la vida domèstica, la vida social i cultural, etcètera).

Era del Raser. Baixos del Museu Postal

Ordino.

Fins al 30 de setembre.