“L'art no es cansa de cridar la gent, però la societat no escolta”

Va fundar la jove orquestra simfònica de barcelona, seixanta músics en una formació que avui recala a l’auditori nacional en el concert organitzat per l’ambaixada d’espanya

Carlos Checa va ser impulsor de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona (JOSB), formació de què és director titular i al capdavant de la qual es posarà aquest vespre a l’Auditori Nacional (20 hores) per oferir un concert organitzat per l’Ambaixada d’Espanya com a complement cultural als actes institucionals del 12 d’octubre.



Recordem la història d’aquesta orquestra tan jove en tots els sentits.

Es va fundar el 2015 –i jo en sóc el director fundador– perquè pensava que si ciutats com Nova York, Milà, París, etcètera tenen la seva orquestra jove, com no la tindria Barcelona. És una aposta pedagògica a la

#2 D'acord

(12/10/19 15:19)



#1 Ciutadana

(12/10/19 10:45)