Actualitzada 11/10/2019 a les 06:52

La Capsa, espais de creació, reprèn demà els Dissabtes d’art, un programa de tallers puntuals per a totes les edats que tindran lloc a l’edifici de L’Estudi amb horaris de matí o tarda. La proposta és una alternativa per a la gent que no disposa de suficient temps lliure durant la setmana. Cal formalitzar inscripció.