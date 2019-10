Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 11/10/2019 a les 07:02

LA PROPOSTA DEL DIA:



-''INFLUENCERS EN L'ART' NOVA PROPOSTA'

La quarta proposta de l’equipament escaldenc, Influencers en l’art. De Van Goyen al pop art, exhibeix vint-i-set treballs (incloent-hi dues escultures, d’Auguste Rodin i Manuel Hugué) que exploren la manera com algunes obres, alguns artistes, van influenciar coetanis o les generacions que els van seguir. Desfilen novament grans noms de la pintura, de Claude Monet a Antoni Saura, de Ramon Casas a Eliseu Meifrèn, en un recorregut que s’inicia al segle XVII i acaba al XXI.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany. Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores.



FAMILIAR:



-'VESPRE DE LLEGENDES'

Proposta creativa de lectura de llegendes d’Andorra, amb la realització d’il·lustracions, gaudint alhora de música en directe. Activitat emmarcada en l’exposició itinerant Piribus. Viatge al cor dels Pirineus, instal·lada entre el 7 i el 20 d’octubre al parc infantil d’Escaldes-Engordany.

Biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany (19 hores)



EXPOSICIONS:



-'ROBERT CAPA. RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac. La mostra es presenta com una retrospectiva, amb l’objectiu d’oferir al públic un recorregut per tota la seva obra, des de l’inici fins a la maduresa. La mostra protagonitza les Jornades Capalauredianes. Avui, a les 21.30 hores, a l’Auditori Rocafort del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, projecció del documental La Maleta Mexicana, de Trisha Ziff.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17.

Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 hores. Dissabte, de les 10 a les 20 hores. Diumenge, de les 10 a les 14.30 hores.

Fins al 3 de novembre.



'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, artista que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra. A la mostra que exhibeix la sala escaldenca –i que ja es va presentar al país, a la Mama Maria, la galeria que gestiona Toni Cruz– es pot contemplar una mostra de vistes de les set parròquies. Pintura a l’oli sobre la qual treballa la tècnica del collage.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95.

Escaldes-Engordany.

Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



-'PHILANDORRE'

El cap de casa de Casa de la Vall acull l'exposició Philandorre, exposició filatèlica, de la mà de CIFA i Philandorre. L’exposició aplega 135 targetes postals que van del 1902 al 1930 de la col·lecció cedida per Louis Ducreux, col·leccionista que en posseeix més de trenta mil únicament d’Andorra de diverses edicions i diferents fotògrafs. Philandorre, exposició filatèlica, coorganitzada per la Comissió Internacional de la Filatèlia Andorrana, Philandorre i amb el suport del Consell General, es planteja per donar a conèixer i aprendre la història d’Andorra del segle passat.

Casa de la Vall

Andorra la Vella.

Horaris: de 10 a 14 h i de 15 h a 18 h de dimarts a dissabte.

Fins al 8 de novembre.