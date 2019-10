Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'ARA MALIKIAN, AL FESTIVAL ORDINO CLÀSSIC'

Ara Malikian arriba a Andorra amb l’últim àlbum, Royal Garage, un treball en el qual el violinista fa un recorregut pels garatges de les grans ciutats amb les quals ha tingut algun tipus de relació al llarg de la seva carrera. Per a aquest últim àlbum s’ha envoltat d’artistes nacionals i internacionals com ara Bunbury, Kase O, Franco Battiato, Serj Tankian, Pablo Milanés i Andrés Calamaro, entre d’altres, en les col·laboracions en què el seu violí aporta la intensitat i sensibilitat a què té acostumat el públic.

Auditori Nacional

(21.30 hores)

Ordino.



XERRADES:



-'VIVÈNCIES SOBRE RODES'

El departament de Turisme encampadà organitza la quarta ponència del cicle de conferències en el marc del turisme esportiu i de benestar d’enguany, amb el títol Vivències des de les carreres, la vida a través del motor, que serà a càrrec d’Edgar Montellà.

Centre de formació professional (Inauguració: 19 hores)

Sant Julià de Lòria.



EXPOSICIONS:



-'FOTOGRAFIES DEL DR. DURÓ'

Mostra de fotografies fetes pel doctor Duró, en què s’explicarà la figura del doctor i es farà una presentació dels dos tipus d’esglésies fotografiades. Activitat emmarcada en l’exposició itinerant Piribus. Viatge al cor dels Pirineus, instal·lada entre el 7 i el 20 d’octubre al parc infantil d’Escaldes-Engordany.

Sant Julià de Lòria.



-'ROBERT CAPA. RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac. La mostra es presenta com una retrospectiva, amb l’objectiu d’oferir al públic un recorregut per tota la seva obra, des de l’inici fins a la maduresa. La mostra protagonitza les Jornades Capalauredianes. Avui, a les 21.30 hores, a l’Auditori Rocafort del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, projecció del documental La Maleta Mexicana, de Trisha Ziff.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17.

Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 hores. Dissabte, de les 10 a les 20 hores. Diumenge, de les 10 a les 14.30 hores.

Fins al 3 de novembre.



-'PINTURA DANESA'

Espurnes del nord. D’Eckersberg a Risager és una selecció d’obres representatives de la col·lecció de pintura que el senyor William Danjon va llegar al Govern d’Andorra. Un bell exemple d’amor per un país, Dinamarca, i la seva cultura, ple de coherència en el contingut i la temàtica a l’hora de crear la seva col·lecció. La mostra es divideix en quatre àmbits: el retrat; la infància; el paisatge, i el mar i William Danjon i Andorra. La col·lecció d’art de William Danjon se centra quasi totalment en la pintura danesa del darrer quart del segle XIX i el primer quart del segle XX. Les obres d’aquest període engloben diferents corrents artístics danesos. Es podria dir que el punt d’unió entre elles és el reflex de la vida i la cultura de Dinamarca. Els paisatges, els costums, els retrats, així com les il·lustracions de contes infantils i novel·les ens endinsen en un món que ens dona a conèixer l’art del país.

Espai Dèria

Horaris: de les 11 a les 14 h i de les 15 a les 18.30 h.

Pal. La Massana.



-'VIDES DE MUNTANYA', ARRIBA A ORDINO

Vides de muntanya és un recorregut en fotografies de Natàlia Montané i textos d’Isabel de la Parte que desplega el dia a dia a les explotacions ramaderes d’alta muntanya que perviuen al país. Vides de muntanya és una mostra proposada i realitzada per Montané que complementa el projecte Ramaderia d’alçada, fruit de la col·laboració entre el departament d’Agricultura i l’Arxiu d’Etnografia, iniciat el 2012 i que pretén donar veu al sector ramader, explicar al públic les seves maneres de treballar el pes que tenen en l’economia i l’entrellat social del país.

Centre Esportiu d'Ordino

Ordino. Fins al 15 d’octubre.



-'L'ESTOLEDOR' A L'ESPAI LA CUINA'

Estoledor. Memòria i emoció, exposició de Núria Riart que completa el vuitè cicle d’art contemporani de la sala La Cuina de la Seu d’Urgell. La sèrie neix amb el desig de retre un petit i molt sentit homenatge a un ofici en greu perill d’extinció: el de pagès. Que més que un ofici és una manera de viure equilibrada amb la terra i el paisatge. I alhora, deixar de manifest la gran estimació i respecte que sent cap a la natura.L’estoledor –una eina anacrònica, actualment quasi en desús i quasi museística– era, en temps passats, fonamental per als pagesos. Servia per poder menar i girar l’aigua cap als camps, horts, prats, i regar-ne la terra.



-'L'ANDORRA DE VIVES FIERRO, A ART AL SET'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, artista que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra. A la mostra que exhibeix la sala escaldenca –i que ja es va presentar al país, a la Mama Maria, la galeria que gestiona Toni Cruz– es pot contemplar una mostra de vistes de les set parròquies. Pintura a l’oli sobre la qual treballa la tècnica del collage.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95.

Escaldes-Engordany.

Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



-'FOTOGRAFIES DE JOAN MANEL EL ZAMORA'

El cicle d'exposicions Bingo Art exhibeix l’obra de Joan Manel Zamora, fotògraf especialitzat en paisatges i viatges. En aquest recull esi troba principalment un conjunt de fotografies panoràmiques grans de la vall d'Incles, Entor i Montaup fetes en llenç, així com dues il·lustracions de la Casa de la Vall i de FEDA més petites, impreses sobre metall. Per a Zamora, tot i haver publicat part de les seves imatges a revistes internacionals especialitzades com Digital Photo Magazine o DNG Photo Magazine, aquesta és la primera exposició que fa al país.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella. Fins al 10 de novembre



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició.

CAEE

Escaldes-Engordany.



-'JOEL SAURA'

L’andorrà Joel Saura Fort, participant del concurs d’aparadors Talentejant, exposa fotografies a Vallmedic Vision Andorra. Joel Saura, nascut a Andorra, va créixer a Ordino, on ha desenvolupat una passió per la natura, les munta­nyes, les tradicions, la neu i l’esport. Sempre el va atreure el món artístic. Als set anys va començar a tocar el piano i a estudiar música. Més tard, va descobrir el món audiovisual i als setze anys va estalviar per comprar-se una GoPro. Va començar a aprendre les bases de la fotografia i del vídeo fins que un dia es va adonar que la GoPro el limitava i va decidir fer el pas i saltar a una càmera de veritat. Va començar amb la càmera del seu pare, amb la qual va anar aprenent pel seu compte, gràcies majoritàriament a Internet.

Vallmedic Vision Andorra

Av. Nacions Unides, 17.

Escaldes-Engordany.