Actualitzada 09/10/2019 a les 06:41

La Fundació ONCA torna a col·laborar amb el Taller Claror de la Seu d’Urgell per organitzar el programa Música al Claror, que comença avui i finalitzarà el 23 de juny . L’activitat, que en aquesta nova edició compta amb divuit participants a banda dels seus acompanyants, té com a objectiu treballar la utilització de la música com una eina d’inclusió social.