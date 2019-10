Primera pedra, primers fruits

El curs de pedra seca propicia que es refaci l’orri del Cubil, reconstruït el 2011 amb formigó i ja força deteriorat

Entre quatre i cinc metres cúbics de formigó van extreure de l’orri del Cubil, a Encamp, els participants en el curs que sobre tècniques de pedra seca impulsa el programa Primera pedra. Les estructures havien estat reconstruïdes el 2011 –el comú d’Encamp va destinar més de 46.000 euros a recuperar el conjunt– però en aquell moment no es van aplicar unes tècniques que ara es volen posar en valor. Participants en el curs, tots ells professionals de la construcció, van desmuntar les estructures on s’havia utilitzat el formigó i, partint de zero, les van tornar a aixecar ja amb la