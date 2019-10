Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

Actualitzada 08/10/2019 a les 07:12

CINEMES ILLA CARLEMANY

Joker 17.30 20.00 22.30

Joker VOSE 20.00

Ad Astra 22.30

El rei Ruc 17.30

Rambo: Last Blood 18.00 20.15 22.30

Mientras dure la guerra 20.00 22.15

Downton Abbey 17.30

A dos metros de ti 17.30

Objetivo: Washington DC 22.30

Dora y la ciudad perdida 17.45

Le dindon 20.15



CINECLUB DE LES VALLS

The Breadwinner 9 d’octubre 21.30

La chute de l’empire américain 16 d’octubre 21.30

The Death of Stalin 23 d’octubre 21.30

Arctic 6 de novembre 21.30

Pájaros de verano 13 de novembre 21.30

The Miseducation of Cameron Post 20 de novembre 21.30

Petra 27 de novembre 21.30



PEL·LÍCULES:



-'JOKER'

Director: Todd Phillips, Int.: Joaquin Phoenix.

Arthur Fleck és un home a qui la societat ignora. Només vol dedicar-se a fer riure, però una sèrie d'esdeveniments tràgics li provocaran un canvi dràstic.



-'EL REI RUC'

Director: Aziz Jindani. Animació.

El rei lleó, el gran monarca, ha decidit que ha arribat el dia de la seva jubilació, però no el succeirà a la corona el seu fill, sinó que ha decidit... convocar eleccions.



- RAMBO: LAST BLOOD'

Director: Adrian Grunberg, Int.: Sylvester Stallone.

La neta de John Rambo ha estat segrestada. El veterà creua la frontera entre els EUA i Mèxic per rescatar-la i portar-la a casa.



-'MIENTRAS DURE LA GUERRA'

Director: Alejandro Amenábar, Int.: Karra Elejalde.

Espanya. Estiu del 1936. El cèlebre escriptor Miguel de Unamuno decideix donar suport públicament a la revolta militar que promet portar ordre a la convulsa situació del país.



-'AD ASTRA'

Director: James Gray. Int: Brad Pitt, Liv Tyler.

L’astronauta Roy McBride viatja als límits del Sistema Solar per descobrir la solució a un misteri que amenaça la supervivència del planeta.



-'DOWTON ABBEY'

Director: Michael Engler. Int.: Hugh Bonneville.

1927. La família Crawley i la seva carismàtica servitud es preparen per al moment més crucial de les seves vides. Una visita del rei i la reina d’Anglaterra desencadenarà una situació d’escàndol, amor i intriga que posarà en perill el futur de Downton.



-'A DOS METROS DE TI'

Director: Justin Baldoni. Intèrprets: Haley Lu Richardson.

Stella és una jove de disset anys que té fibrosi quística i passa bona part de la seva vida a l’hospital. Un dia coneix en Will, un altre jove amb la mateixa malaltia. Entre tots dos es crea un vincle molt especial. El problema és que no es poden atansar gaire físicament per evitar el contagi.



-'IT. CAPÍTULO 2'

Director: Andy Muschietti. Intèrprets: Jessica Chastain.

El mal fa la seva aparició de nou: el Club dels Perdedors torna al lloc on fa vint-i-set anys el pallasso Pennywise va desfermar el pànic.



-'PLAYMOBIL: LA PELÍCULA'

Director: Lino Disalvo. Animació

En Charlie desapareix de manera inesperada en el màgic món de Playmobil. La Maria, la seva germana, s’embarcarà en una gran aventura per intentar que torni a casa. Ho aconseguirà?



-'OBJETIVO: WASHINGTON DC'

Director: Ric Roman Waugh. Int.: Gerard Butler, Morgan Freeman

El president dels Estats Units, Allan Trumbull, queda en coma després d’un intent d’assassinat. El seu confident, l’agent secret Mike Bannin, és injustament acusat de perpetrar-lo. Retingut pels seus, Banning aconsegueix escapar de la custòdia policial i convertir-se en un fugitiu.



-'DORA Y LA CIUDAD PERDIDA'

Director: James Bobin. Int.: isabela moner, eva longoria

Tot i passar una vida explorant la jungla al costat dels seus pares, Dora no ha preparat res per al que està a punt d’arribar: l’institut. Dora es troba ràpidament guiant un variat grup d’adolescents en una aventura per salvar els seus pares.