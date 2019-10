Keshta i el 'fàcil absolut'

És l’equació del ‘fàcil absolut’, explica Keshta sobre la seva producció: molt senzilla d’executar l’obra en si; però el que ha estat difícil de parir és la idea prèvia, com arribar a aquesta aparent simplicitat. Ara s’embarca en noves sèries, amb l’art egipci com a base.

Bsolucions senzilles, minimalistes”, apunta l’artista, mentre assenyala la seva reinterpretació d’Ibis, l’ocell sagrat de la iconografia egípcia. La solució senzilla és un ou amb pinces i passadors del cabell. Per a l’omnipresent escarbat, amulet i representació del Sol naixent, un casc d’obrer i unes espàtules fan el servei. I així va passant per altres figures pròpies de la mitologia egípcia, d’Anubis (recrea la forma del xacal que custodiava les portes de l’altre món amb aquelles culleres que s’empren per servir els llegums i fruits secs a granel en algunes botigues) a les mosques que reproduïen algunes joies i condecoracions, que