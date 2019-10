Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 05/10/2019 a les 08:32

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'RUTA LITERÀRIA I CONCERT DE L'ONCA'

Editorial Andorra organitza una ruta literària, Herois perseguits per la Gestapo, que guiaran Roser Porta i Tony Lara, autors del llibre Andorra literària. Rutes de novel·la, i l’investigador i escriptor Claude Benet. Partirà de Llorts a les tres de la tarda i farà un recorregut per indrets que figuren a llibres que recorden o ficcionen com aquest moment de la història es va reflectir a Andorra. En acabar el recorregut, la proposta conclou amb l’assistència al concert de l’ONCA al Prat del Roure (20.30 hores), amb Vera Martínez (cofundadora del Quartet Casals) com a concertino director, sota el títol Fronteres de la pau i de la guerra.



EXPOSICIONS:



-'L'ESTOLEDOR' A L'ESPAI LA CUINA'

Estoledor. Memòria i emoció, exposició de Núria Riart que completa el vuitè cicle d’art contemporani de la sala La Cuina de la Seu d’Urgell. La sèrie neix amb el desig de retre un petit i molt sentit homenatge a un ofici en greu perill d’extinció: el de pagès. Que més que un ofici és una manera de viure equilibrada amb la terra i el paisatge. I alhora, deixar de manifest la gran estimació i respecte que sent cap a la natura.L’estoledor –una eina anacrònica, actualment quasi en desús i quasi museística– era, en temps passats, fonamental per als pagesos. Servia per poder menar i girar l’aigua cap als camps, horts, prats, i regar-ne la terra.



-'L'ANDORRA DE VIVES FIERRO, A ART AL SET'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, artista que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra. A la mostra que exhibeix la sala escaldenca –i que ja es va presentar al país, a la Mama Maria, la galeria que gestiona Toni Cruz– es pot contemplar una mostra de vistes de les set parròquies. Pintura a l’oli sobre la qual treballa la tècnica del collage.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95.

Escaldes-Engordany.

Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



-'LA RUTA DE BALMASEDA, A ARTALROC'

La ruta migratòria. Una singularitat paisatgística és una de les més recents propostes artístiques de qui va ser un dels representants d’Andorra a la Biennal de Venècia, Javier Balmaseda. La instal·lació, formada per centenars de crancs de ceràmica que semblen convertir-se en una carretera asfaltada, es va exhibir ja al Terracotta Museu de la Bisbal i recentment a la seu barcelonina de la Fundació Lluís Coromina. A l’obra, els animals, quasi tres mil crancs que asfalten una carretera, funcionen com a metàfora de la condició humana i tota la imatge es relaciona amb les que Balmaseda conserva de la infantesa, a Cuba.



-'FOTOGRAFIES DE JOAN MANEL EL ZAMORA'

El cicle d'exposicions Bingo Art exhibeix l’obra de Joan Manel Zamora, fotògraf especialitzat en paisatges i viatges. En aquest recull esi troba principalment un conjunt de fotografies panoràmiques grans de la vall d'Incles, Entor i Montaup fetes en llenç, així com dues il·lustracions de la Casa de la Vall i de FEDA més petites, impreses sobre metall. Per a Zamora, tot i haver publicat part de les seves imatges a revistes internacionals especialitzades com Digital Photo Magazine o DNG Photo Magazine, aquesta és la primera exposició que fa al país.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella. Fins al 10 de novembre



-‘VIDES DE MUNTANYA’

Vides de muntanya és un recorregut en fotografies de Natàlia Montané i textos d’Isabel de la Parte que desplega el dia a dia a les explotacions ramaderes d’alta muntanya que perviuen al país. Vides de muntanya és una mostra proposada i realitzada per Montané que complementa el projecte Ramaderia d’alçada, fruit de la col·laboració entre el departament d’Agricultura i l’Arxiu d’Etnografia, iniciat el 2012 i que pretén donar veu al sector ramader, explicar al públic les seves maneres de treballar i, més enllà, el pes que tenen en l’economia i l’entrellat social del país.

Centre Esportiu d'Ordino

Ordino

Fins al 15 d’octubre.



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició.

CAEE

Escaldes-Engordany.



-'JOEL SAURA'

L’andorrà Joel Saura Fort, participant del concurs d’aparadors Talentejant, exposa fotografies a Vallmedic Vision Andorra. Joel Saura, nascut a Andorra, va créixer a Ordino, on ha desenvolupat una passió per la natura, les munta­nyes, les tradicions, la neu i l’esport. Sempre el va atreure el món artístic. Als set anys va començar a tocar el piano i a estudiar música. Més tard, va descobrir el món audiovisual i als setze anys va estalviar per comprar-se una GoPro. Va començar a aprendre les bases de la fotografia i del vídeo fins que un dia es va adonar que la GoPro el limitava i va decidir fer el pas i saltar a una càmera de veritat. Va començar amb la càmera del seu pare, amb la qual va anar aprenent pel seu compte, gràcies majoritàriament a Internet.

Vallmedic Vision Andorra

Av. Nacions Unides, 17.

Escaldes-Engordany.