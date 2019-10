Projecció del documental 'La maleta mexicana', a les Jornades Capalauredianes

Actualitzada 03/10/2019 a les 06:42

Redacció Andorra la Vella

L’auditori Rocafort acollirà la projecció del documental La maleta mexicana, dimarts vinent, a les 21.30 hores, en el marc de la vuitena edició de les jornades temàtiques lauredianes se celebraran la setmana vinent sota el nom de Jornades Capalauredianes, en girar al voltant de l’exposició que el Museu del Tabac dedica a l’obra del fotògraf Robert Capa. El documental explica la història dels 4.500 negatius, que es van trobar als anys setanta a Mèxic, dels fotògrafs Robert Capa, Gerda Taro i David Chim Seymour, imatges de la guerra civil espanyola que s’havien donat per perdudes.

Les jornades també proposen, entre altres activitats, un taller de fotografia nocturna a càr­rec del fotògraf Sergi Pérez, a banda d’una gimcana fotogràfica. També hi haurà dues sessions d’escape room, una activitat que organitza el museu dissabte, amb una sessió familiar al matí i una altra per a adults a la tarda.