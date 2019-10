L'espai Galobardes, el 2020

El museu –o més aviat– espai Galobardes sembla un projecte que avança ferm: el comú acaba de convocar les obres per reformar l’edifici del telecabina, on s’encabirà amb la col·lecció de motos. Avança ferm, però amb cert retard: no es podrà obrir enguany.