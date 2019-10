L'art s'encomana a Santa Bàrbara

Patrimoni, art contemporani, paisatge. Tres ingredients per als Kunstank, iniciativa personal d’Elena Sánchez que, revestida improvisadament del paper de dinamitzadora cultural, inaugura ja la quarta proposta, convertint l’església de Santa Bàrbara en contenidor d’art.

És l’església de Santa Bàrbara, edifici del segle XVII inclòs a l’inventari del patrimoni historicoartístic com a Bé d’Interès Cultural (BIC, la màxima protecció), un edifici diminut situat a la vora del camí ral. Tancada al culte i en realitat poc visible en l’anar i venir diari de la gent atrafegada, rarament el públic ha tingut l’ocasió de conèixer-la per dins. L’espai, una planta rectangular diàfana i que conserva restes de pintures murals, va semblar ideal a Sánchez per presentar el quart Kunstank: una iniciativa per fer lligar art contemporani amb contenidors poc habituals. “L’art ha de sortir del circuit