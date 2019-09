Capbussada en la història de l'art amb les xerrades al CAEE

Actualitzada 29/09/2019 a les 06:58

El comú escaldenc torna a posar en marxa els cicles d’activitats formatives i xerrades Capbussa’t en l’art, que comencen el proper dia 15, amb la primera de les sessions de La Clau. Apunts d’art, dedicada a l’arquitectura. El cine, l’art contemporani i la fotografia completaran les sessions, els dimarts d’octubre i novembre, de 19.30 a 20.30 hores, al CAEE.

El 13 de novembre començaran les xerrades Per amor a l’art. La primera, Destruir és construir, a càrrec d’Aurora Baena, viatjarà des de la ciutat de Palmira a l’Ecce Homo de Borja per il·lustrar com la història de l’art és plena d’esdeveniments que culminen amb la destrucció de l’obra d’art.

L’11 de març, La marchesa Casati i Venècia, guiada per Ruth Casabella, permetrà descobrir una de les dones més representades en la història de l’art.

Meri Blanco pronunciarà la tercera conferència, el 6 de maig: Nommos, reptilians i grisos, en la qual examinarà com els extrater­restres imaginats s’han convertit en subjecte freqüent per als creadors.