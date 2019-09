Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 28/09/2019 a les 07:00

LA PROPOSTA DEL DIA:



-''CROMÀTIC', PER A INFANTS AL COMUNAL'

Espectacle Cromàtic, de la Cia Com Sona, en el marc del projecte educatiu de la Fundació ONCA. Per a infants de 0 a 6 anys. A partir del color, la llum i la cultura urbana neix Cromàtic, un espectacle ubicat en un racó d’una plaça, d’un barri, d’una ciutat. Hi trobem dos músics que juguen a imaginar sense límits, com si fossin nens, sense portes, finestres, ni sostre. Un animal es converteix en una cançó, un tamboret vell en un cotxe i una barra de pa en un instrument de percussió.

Teatre Comunal

(17 hores)

Andorra la Vella



TEATRE



-'ÉXIT'

L’Escena Nacional d’Andorra estrena la primera coproducció de la temporada, Èxit, amb text d’Agustí Franch i interpretada per Irina Robles, Roser Batalla i Mingo Ràfols. És una comèdia que explica com el primer dia de feina de la Lídia es convertirà en el seu pitjor malson, quan hagi de prendre la decisió més complicada de la seva vida. Aquesta situació farà sortir a la llum secrets, retrets personals i una batalla terrible. Aquest viatge de contradiccions l’espectador el viurà sempre amb una pregunta de rerefons... en el seu lloc, jo què faria?

Teatre de Les Fontetes (21.30 hores)

La Massana.



MÚSICA



-'JOVES CANTAIRES'

Concert de Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes amb la participació dels Petits Cantors del Principat d'Andorra.

Església de Sant Esteve (20.30 hores)

Andorra la Vella



EXPOSICIONS:



‘VIDES DE MUNTANYA’

Vides de muntanya és un recorregut en fotografies de Natàlia Montané i textos d’Isabel de la Parte que desplega el dia a dia a les explotacions ramaderes d’alta muntanya que perviuen al país. Vides de muntanya és una mostra proposada i realitzada per Montané que complementa el projecte Ramaderia d’alçada, fruit de la col·laboració entre el departament d’Agricultura i l’Arxiu d’Etnografia, iniciat el 2012 i que pretén donar veu al sector ramader, explicar al públic les seves maneres de treballar i, més enllà, el pes que tenen en l’economia i l’entrellat social del país.

Centre Esportiu d'Ordino

Ordino

Fins al 15 d’octubre.



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició.

CAEE

Escaldes-Engordany.



-'JOEL SAURA'

L’andorrà Joel Saura Fort, participant del concurs d’aparadors Talentejant, exposa fotografies a Vallmedic Vision Andorra. Joel Saura, nascut a Andorra, va créixer a Ordino, on ha desenvolupat una passió per la natura, les munta­nyes, les tradicions, la neu i l’esport. Sempre el va atreure el món artístic. Als set anys va començar a tocar el piano i a estudiar música. Més tard, va descobrir el món audiovisual i als setze anys va estalviar per comprar-se una GoPro. Va començar a aprendre les bases de la fotografia i del vídeo fins que un dia es va adonar que la GoPro el limitava i va decidir fer el pas i saltar a una càmera de veritat. Va començar amb la càmera del seu pare, amb la qual va anar aprenent pel seu compte, gràcies majoritàriament a Internet.

Vallmedic Vision Andorra

Av. Nacions Unides, 17.

Escaldes-Engordany.



-'ESTOLEDOR', DE NÚRIA RIART

Estoledor. Memòria i emoció, exposició de Núria Riart que completa el vuitè cicle d’art contemporani de la sala La Cuina de la Seu d’Urgell. La sèrie neix amb el desig de retre un petit i molt sentit homenatge a un ofici en greu perill d’extinció: el de pagès. Que més que un ofici és una manera de viure equilibrada amb la terra i el paisatge. I alhora, posar de manifest la gran estimació i respecte que sent cap a la natura. Riart afegeix al respecte la memòria dels anys d’infantesa i joventut al seu poble, Fígols, quan, com tots els pobles, estava en plena activitat. L’estoledor –una eina anacrònica, actualment quasi en desús i quasi museística– era, en temps passats, fonamental per als pagesos. Servia per poder menar i girar l’aigua cap als camps, horts i prats i regar-ne la terra.

Sala La Cuina

Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores; dissabte, de 10 a 14 hores. La Seu d’Urgell.

Fins al 26 d’octubre.