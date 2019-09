El món laboral: riure per no plorar

Les misèries del món laboral, però en to de comèdia, riure per no plorar. ‘Èxit’, amb text d’Agustí Franch, s’estrena aquesta nit a les Fontetes. Amb segona funció demà. Incorpora un rostre –una veu, sobretot– tan conegut de l’escena catalana com Roser Batalla.