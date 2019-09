L'estudi Adserà i Sempere farà el projecte d'obres a Meritxell

Actualitzada 26/09/2019 a les 06:58

Redacció Andorra la Vella

Els arquitectes Josep Adserà i Arnau Sempere, d’Adserà Group, SL, seran els encarregats de redactar el projecte de la primera fase de les obres de rehabilitació que s’han d’emprendre al santuari de Meritxell. L’estudi d’Adserà (que també signa l’edifici batejat com Espai Columba) ha guanyat el concurs convocat pel Govern, una adjudicació d’un import de 13.000 euros. Tenen dotze setmanes per redactar el projecte.

En aquesta primera fase dels intensos i extensos treballs de rehabilitació de què ha de ser objecte l’edifici canillenc es realitzaran fonamentalment obres de reforç de l’estructura: recalçat dels contraforts de l’ala oest de la nau, així com la renovació de tot el cobriment metàl·lic (impermeabilitzacions i aïllaments inclosos); també s’hi hauran de fer treballs per millorar la salubritat de l’edifici.