Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 26/09/2019 a les 07:02

LA PROPOSTA DEL DIA:



-''ELS BOLETS D'ANDORRA, EN UN LLIBRE"

Presentació del llibre Àlbum de bolets d’Andorra, a càrrec dels autors Sergi Mas i Manel Niell, i amb la col·laboració de l’escrpitor Joan Peruga. L’artista Sergi Mas ha unit les seves arts amb el micòleg Manel Niell per elaborar un àlbum il·lustrat en què art i ciència s’uneixen amb el propòsit de mostrar els dos vessants de més de 70 espècies de bolets. Aquest llibre és una recopilació de les il·lustracions de bolets realitzades durant més de cinc dècades per l’artesà Sergi Mas. La col·lecció consta de més d’un centenar de làmines dedicades a representar gràficament moltes de les espècies de bolets del país i de localitats veïnes.



DEBAT



-'ESCRIPTORES'

Conversa sobre escriptores del segle XX: Caterina Albert, Mercè Rodoreda i Maria Mercè Marçal. Escriptores que fan el que volen?, a càrrec de Roser Porta, filòloga i escriptora, i Kathleen McNerney, primera resident de Faber Andorra, professora, traductora i crítica literària nord-americana.

Biblioteca Nacional (19.30 h)

Andorra la Vella.





INFANTIL



CONTACONTES

La meva àvia té Alz... no sé què i altres contes, A càrrec de Carolina Caubet amb motiu del Dia mundial de l'Alzheimer.

Biblioteca de Canillo (18 hores)



EXPOSICIONS:



‘VIDES DE MUNTANYA’

Vides de muntanya és un recorregut en fotografies de Natàlia Montané i textos d’Isabel de la Parte que desplega el dia a dia a les explotacions ramaderes d’alta muntanya que perviuen al país. Vides de muntanya és una mostra proposada i realitzada per Montané que complementa el projecte Ramaderia d’alçada, fruit de la col·laboració entre el departament d’Agricultura i l’Arxiu d’Etnografia, iniciat el 2012 i que pretén donar veu al sector ramader, explicar al públic les seves maneres de treballar i, més enllà, el pes que tenen en l’economia i l’entrellat social del país.

Centre Esportiu d'Ordino

Ordino

Fins al 15 d’octubre.



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició.

CAEE

Escaldes-Engordany.



-'ESTOLEDOR', DE NÚRIA RIART

Estoledor. Memòria i emoció, exposició de Núria Riart que completa el vuitè cicle d’art contemporani de la sala La Cuina de la Seu d’Urgell. La sèrie neix amb el desig de retre un petit i molt sentit homenatge a un ofici en greu perill d’extinció: el de pagès. Que més que un ofici és una manera de viure equilibrada amb la terra i el paisatge. I alhora, posar de manifest la gran estimació i respecte que sent cap a la natura. Riart afegeix al respecte la memòria dels anys d’infantesa i joventut al seu poble, Fígols, quan, com tots els pobles, estava en plena activitat. L’estoledor –una eina anacrònica, actualment quasi en desús i quasi museística– era, en temps passats, fonamental per als pagesos. Servia per poder menar i girar l’aigua cap als camps, horts i prats i regar-ne la terra.

Sala La Cuina

Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores; dissabte, de 10 a 14 hores. La Seu d’Urgell.

Fins al 26 d’octubre.