Phileas Fogg ballant i Notre-Dame

Gautier Capuçon, un dels grans violoncel·listes del moment, tancarà la Saison Culturelle amb un concert per recaptar fons per a la catedral

Comencem pel final, perquè la Saison Culturelle es reserva enguany la cirereta per a les postres, com correspon: estarà personificada en Gautier Capuçon, un dels violoncel·listes de més renom del moment, qui oferirà un concert, el 12 de maig a l’Auditori Nacional, per recaptar fons destinats a la reconstrucció de Notre-Dame de París. Serà el punt final a una Saison Culturelle que l’ambaixadora, Jocelyne Caballero, va definir com a “ambiciosa, innovadora” i construïda amb la intenció de fer créixer el públic; sobretot per la banda jove. Entre les novetats de l’edició, el desembarcament del gènere musical, amb Le tour du