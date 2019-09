Han passat per la Bisbal d’Empordà i Barcelona (Fundació Lluís Coromina) i té cita ja programada a París, però els quasi 3.000 crancs que formen part de La ruta migratòria, una singularitat paisatgística, la més recent instal·lació de Javier Balmaseda, fan estada fins al dia 8 a la sala d’exposicions del Govern, ArtalRoc.

L’obra –una visió de les migracions humanes com a fenòmens “instintius, quasi biològics”, segons la reflexió que ahir feia l’artista in situ– es mostra acompa­nyada d’un audiovisual que exhibeix el procés d’elaboració, a mà, dels crancs de ceràmica. Una disciplina en la qual Balmaseda pensa que difícilment es

#7 Si no ho dic, exploto!!!

(25/09/19 16:51)



#6 Verecundia

(25/09/19 15:11)



#5 Enric

(25/09/19 12:08)



#4 Perro Flauta

(25/09/19 12:02)



#3 Adios mundo cruel.

(25/09/19 11:14)



#2 Filó pseudosolidaritat....

(25/09/19 10:00)



#1 Sublim

(25/09/19 08:58)