La Xarranca engega una acció al voltant del haiku

El col·lectiu artístic La Xarranca convoca el Projecte Haiku, amb una jornada que se celebrarà dissabte de la setmana vinent al centre cultural La Llacuna. Acabada la jornada, que inclou diferents tallers i propostes, els artistes que vulguin participar en el Projecte Haiku amb la creació d’una obra, podran posar-se en contacte amb l’entitat per comunicar-los el seu interès a participar en el Projecte Haiku així ,com els components del grup en cas de voler treballar en equip. La Xarranca els proposarà una data d’exposició a La Peixera, l’espai del Govern d’Andorra situat sota Art al Roc i gestionat per