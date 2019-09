Aposta per la “diplomàcia cultural”

Cultura confia en el “retorn” de la residència Faber per a creadors i intel·lectuals forans

És un “projecte llargament desitjat”, el fruit d’anys de treball que ara ha gaudit de les “confluències favorables” –especialment la relació amb l’Institut Ramon Llull– per posar-se en marxa. La residència per a creadors, científics i humanistes Faber-Andorra serà el pal de paller en un projecte de “diplomàcia cultural”. Tot això ho va explicar la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, en la presentació de les instal·lacions habilitades a l’edifici dels bombers de la Massana, on Cultura, a banda dels Tallers d’art, va remodelar un petit habitatge –la inversió en obra i equipament és d’uns 48.000 euros– per acollir artistes