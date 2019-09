Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 18/09/2019 a les 07:18

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'FOTOGRAFIES DE JOAN MANEL ZAMORA'

El cicle d’exposicions Bingo Art exhibeix l’obra de Joan Manel Zamora, fotògraf especialitzat en paisatges i viatges. En aquest recull es troba principalment un conjunt de fotografies panoràmiques grans de la vall d’Incles, Entor i Montaup fetes en llenç, així com dues il·lustracions de Casa de la Vall i de FEDA més petites, impreses sobre metall. Per a Zamora, tot i haver publicat part de les seves imatges a revistes internacionals especialitzades com Digital Photo Magazine o DNG Photo Magazine, aquesta és la primera exposició que fa al país.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella.



EXPOSICIONS:



-'EL LLEGAT DE WILLIAM DANJON, A PAL'

Espurnes del nord. D’Eckersberg a Risager és una selecció d’obres representatives de la col·lecció de pintura que el senyor William Danjon va llegar al Govern d’Andor­ra. Un bell exemple d’amor per un país, Dinamarca, i la seva cultura, ple de coherència en el contingut i la temàtica a l’hora de crear la seva col·lecció. La mostra es divideix en quatre àmbits: el retrat; la infància; el paisatge, i el mar i William Danjon i Andorra. La col·lecció d’art de William Danjon se centra quasi totalment en la pintura danesa del darrer quart del segle XIX i el primer quart del segle XX. Les obres d’aquest període engloben diferents corrents artístics danesos.



-'RIART HOMENATJA LA PAGESIA A LA CUINA'

Estoledor. Memòria i emoció. Exposició de Núria Riart que completa el vuitè cicle d’art contemporani de la sala La Cuina de la Seu d’Urgell. La sèrie neix amb el desig de retre un petit i molt sentit homenatge a un ofici en greu perill d’extinció: el de pagès. Que més que un ofici és una manera de viure equilibrada amb la terra i el paisatge. L’estoledor –una eina anacrònica, actualment quasi en desús i quasi museística– era, en temps passats, fonamental per als pagesos per regar la terra.

Sala La Cuina

Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores; dissabte, de 10 a 14 hores.

La Seu d’Urgell. Fins al 26 d’octubre.



-'JAN EUROPA', AL MUSEU DEL CÒMIC

Creat per Edmond F. Ripoll (dibuix i guió) el 1979 per a la revista Mortadelo de l’Editorial Bruguera, Jan Europa nar­ra les fantàstiques aventures del protagonista homònim, que ha adquirit la immortalitat durant la Primera Guerra Mundial. Poc després de realitzar Jan Europa, crea Doctor Imposible i, més endavant i per a Ediciones B, va il·lustrar històries d’humor com Fede y sus colegas, Cinemateca, TelaVision o La vida crítica.

Museu la Massana Còmic

Horaris: dimarts, dijous i divendres de 15 h a 19 hores; dimecres de 10 h a 14 h; dissabte de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h.

Fins al 30 de setembre.



-'ELS 'ANIMALS', DE SALCEDO, A ESCALDES'

Durant els mesos d’estiu i fins al 15 de setembre es pot veure tant a l’Artalroc com als carrers de la part alta d’Escaldes-Engordany una sèrie d’escultures de l’artista català Samuel Salcedo. En total, hi ha una cinquantena d’escultures de tots els formats i tècniques emprats per l’artista perquè el visitant pugui conèixer tot l’ampli ventall de la seva producció. Es tracta, doncs, d’una mostra ambiciosa que ens presenta dos conceptes ja insinuats pel títol de l’exposició: l’animal i el mirall. La mostra reflecteix l’animalitat de l’home com mai l’hem afrontat abans, amb tota la seva fragilitat, vulgaritat i ridiculesa.



-'ROBERT CAPA, AL MUSEU DEL TABAC'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac. La mostra es presenta com una retrospectiva, amb l’objectiu d’oferir al públic un recorregut per tota la seva obra, des de l’inici fins a la maduresa. Per descomptat que hi ha les imatges més emblemàtiques, les de la guerra civil espanyola, com la dramàtica mort del guerriller, agafat just en el moment en què cau abatut per les bales.



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 hores. Fins al 28 de setembre.



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, artista que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra. A la mostra que exhibeix la sala escaldenca –i que ja es va presentar al país, a la Mama Maria, la galeria que gestiona Toni Cruz– es pot contemplar una mostra de vistes de les set parròquies. Pintura a l’oli sobre la qual treballa la tècnica del collage.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95.

Escaldes-Engordany.



-‘LA CASA ROSSELL. UNA MIRADA A L'INTERIOR’

Documentada des del segle XV, la Casa Rossell d’Ordino és una de les més importants d’Andorra, ja sigui des del punt de vista econòmic com des del polític. Al marge de ser una de les grans propietàries del país, la família Rossell compta amb personatges públics importants, entre els quals destaca Antoni Fiter i Rossell (1706-1748), redactor del Manual Digest. Morts els últims descendents sense hereus, l’ingent patrimoni va passar a mans de l’Estat el 1995. Amb les terres i edificis, el llegat inclou un nombre considerable d’objectes, de diverses tipologies i datats del segle XVII al segle XX i de gran valor cultural, que són el testimoni de la riquesa i de la importància de la família. La mostra se centra en diversos àmbits de la vida de la família Rossell representats simbòlicament pels objectes i organitzats per escenografies temàtiques (la riquesa i les propietats, la vida domèstica, la vida social i cultural, etcètera).

Era del Raser. Baixos del Museu Postal

Ordino. Fins al 30 de setembre.