Balmaseda, protagonista de la propera mostra a ArtalRoc

Actualitzada 18/09/2019 a les 07:03

La ruta migratòria. Una singularitat paisatgística, instal·lació artística de Javier Balmaseda, serà la propera ocupant de la sala d’exposicions del Govern, ArtalRoc. La inauguració està convocada per dimarts de la setmana vinent.

La ruta migratòria és una de les més recents propostes artístiques de qui va ser un dels representants d’Andorra a la Biennal de Venècia. La instal·lació, formada per centenars de crancs de ceràmica que semblen convertir-se en una carretera asfaltada, es va exhibir ja al Terracotta Museu de la Bisbal i recentment a la seu barcelonina de la Fundació Lluís Coromina, on per cert va ser visitada, encara fa pocs dies, per la ministra de Cultura, Sílvia Riva.

En l’obra, els animals funcionen com a metàfora de la condició humana i tota la imatge es relaciona amb les que Balmaseda conserva de la infantesa a prop de casa seva, a Cuba.