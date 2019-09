Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

It. Capítulo 2 El mal torna a fer la seva aparició: el Club dels Perdedors torna al lloc on fa 27 anys el pallasso Pennywise va desfermar el pànic.

CINEMES ILLA CARLEMANY

A dos metros de ti 12:15 15:30 17:45 20:00 22:30

A dos metros de ti VOSE 20:30

Sordo 16:30 19:15 22:00

It. Capítulo 2 15:45 19:00 22:15

Playmòbil: La pel·lícula (català) 12:00 15:45 18:00

Dora y la ciudad perdida 11:30 16:00 18:10

Objetivo: Washington DC 20:10 22:30

Érase una vez en... Hollywood 17:15

Angry Birds 2: La película 11:45 15:15

Padre no hay más que uno 20:30 22:30

El rey león 12:30



CINEMES GUIU

It. Capítulo 2 19:00 22:15

Hotel Bombay 20:00

Una íntima convicción 22:15

Kikoriki. La leyenda del dragón dorado 18:00



CINECLUB DE LES VALLS

Hamada 18 de setembre 21:30

Els dies que vindran 2 d’octubre 21:30

The Breadwinner 9 d’octubre 21:30

La chute de l’empire américain 16 d’octubre 21:30

The Death of Stalin 23 d’octubre 21:30

Arctic 6 de novembre 21:30

Pájaros de verano 13 de novembre 21:30

The Miseducation of Cameron Post 20 de novembre 21:30

Petra 27 de novembre 21:30



PEL·LÍCULES:



-'IT, CAPÍTULO 2'

Director: Andy Muschietti. Intèrprets: Jessica Chastain.

El mal fa la seva aparició de nou: el Club dels Perdedors torna al lloc on fa vint-i-set anys el pallasso Pennywise va desfermar el pànic.



-'PLAYMOBIL: LA PELÍCULA'

Director: Lino Disalvo. Animació

En Charlie desapareix de manera inesperada en el màgic món de Playmobil. La Maria, la seva germana, s’embarcarà en una gran aventura per intentar que torni a casa. Ho aconseguirà?



-'OBJETIVO: WASHINGTON DC'

Director: Ric Roman Waugh. Int.: Gerard Butler, Morgan Freeman

El president dels Estats Units, Allan Trumbull, queda en coma després d’un intent d’assassinat. El seu confident, l’agent secret Mike Bannin, és injustament acusat de perpetrar-lo. Retingut pels seus, Banning aconsegueix escapar de la custòdia policial i convertir-se en un fugitiu.



-'QUIEN A HIERRO MATA'

Director: Paco Plaza. Int.: LuÍs Tosar, María Vázquez

En un poble de la costa gallega viu el Mario, un home exemplar. Quan el narco més conegut de la zona, Antonio Padín, acabat de sortir de la presó, ingressa a la residència on treballa el Mario, tracta que Antonio se senti com a casa.



-'DORA Y LA CIUDAD PERDIDA'

Director: James Bobin. Int.: isabela moner, eva longoria

Malgrat una vida explorant la jungla al costat dels seus pares, res ha preparat Dora per al que està per arribar: l’institut. Dora es troba ràpidament guiant un variat grup d’adolescents en una aventura per salvar els seus pares.



-'ÉRASE UNA VEZ... EN HOLLYWOOD'

Director: Quentin Tarantino. Int.: Leonardo Dicaprio, Brad Pitt, Margot Robbie.

La pel·lícula se centra en el panorama canviant al Hollywood de final dels anys seixanta, quan la indústria començava a oblidar-se dels pilars clàssics. L’estrella d’un western televisiu, Rick Dalton, intenta adaptar-se a aquests canvis al mateix temps que també ho fa el seu doble.



-'PADRE NO HAY MÁS QUE UNO'

Director: Santiago Segura. Int.: Santiago Segura, Sílvia Abril, Toni Acosta.

Javier, que sense ocupar-se de cap manera de la casa ni dels nens sap perfectament què és el que cal fer, contínuament regala a la seva dona frases com: “És que no t’organitzes.” Però la seva dona decideix anar-se’n de viatge i deixar-lo sol amb els cinc fills.



-'ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA'

Director: Thurop Van Orman.

En aquesta nova aventura, tant els porcs com els ocells hauran d’unir les seves forces per fer front a la malvada Zeta, que ha vingut des de la seva illa gelada a la recerca d’un lloc més còmode per viure.



-'INFIERNO BAJO EL AGUA'

Director: Alexandre Aja.

Int.: Kaya Scodelario, Barry Pepper.

Quan un enorme huracà arriba al seu poble a Florida, Haley es desentén de les ordres d’evacuació per trobar al seu pare desaparegut. Després de trobar-lo greument ferit a l’entresòl de casa, els dos queden atrapats per la inundació que cobreix ràpidament el terreny.