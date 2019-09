Actualitzada 12/09/2019 a les 07:00

L’empresa Assessorament Ambiental i Tecnicosanitari ha estat l’adjudicatària dels treballs per determinar com s’eliminarà l’amiant de l’edifici de Radio Andorra. El Govern ha aprovat la licitació amb un import de 21.004,50 euros. L’empresa té un termini de tres setmanes per a la realització dels treballs.