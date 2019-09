17.392 visitants al Thyssen en un any

El públic local, amb 10.291 entrades, supera l’estranger, que se situa en 7.101 persones des de la tardor passada

Femina Feminae. Les muses i la col·leccionista. De Piazzetta a Delaunay, la tercera proposta del Museu Carmen Thyssen Andorra en els dos anys i mig de trajectòria, va tancar ahir les portes, amb un balanç global de 17.392 visitants des que es va inaugurar, l’octubre de l’any passat. Per la mostra ha desfilat un públic on el visitant local –10.291 entrades– no tan sols ha estat majoritari respecte al turista –7.101 persones registrades–, sinó que s’ha incrementat en un 28 per cent respecte a l’assistència en les mostres anteriors, segons el balanç realitzat pel director artístic de l’equipament, Guillermo Cervera,

