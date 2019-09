El consell assessor del Patrimoni incorpora Montserrat Martell, Isabel Rogé i Albert Roig

Actualitzada 10/09/2019 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

Començar a definir els eixos d’un futur Museu Nacional –repte i prioritat de la legislatura en l’apartat cultural–, reflexionar sobre el patrimoni en risc i, en aquest sentit, fomentar la col·laboració entre el Govern i els comuns. Aquests seran alguns dels temes candents que es posaran damunt de la taula del consell assessor del Patrimoni Cultural. També, encara que la nota de premsa oficial no ho esmenti, la urgència de posar fi a l’etern serial dels entorns de protecció, sempre pendents, sempre endarrerits.

Amb qüestions com aquestes a la llista de deures començarà a fer camí el renovat consell assessor del Patrimoni, òrgan consultiu i no vinculant, integrat per tècnics especialistes en diferents àmbits, que s’acaba de renovar. Hi entren tres nous membres, com a vocals externs al ministeri. Montserrat Martell, gestora cultural que ha desenvolupat la seva carrera professional a la Unesco: des de la comissió nacional andorrana va passar a treballar a París, Cuba i Costa Rica. Isabel Rogé, actual cap de Medi Ambient del comú escaldenc, amb experiència en la gestió pública del paisatge i especialista en esquí de muntanya. I el periodista Albert Roig, que afegeix les qualificacions com a fallaire i estudiós de les festes populars.

De la legislatura passada es mantenen l’arquitecte, dissenyador i fotògraf Miquel Mercè i l’historiador de l’art i consultor Francesc Rodríguez.

Per part del ministeri, el consell està encapçalat per la ministra Sílvia Riva, que el presideix, i els directors del departament de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, i Patrimoni Cultural, Xavier Llovera. Aquest últim també en formava part en l’anterior composició, però en qualitat d’expert independent.