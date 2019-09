Cultura urbana a l'assalt d'Escaldes

Moanin Gallery organitza el primer festival d’‘street art’ per al dia 21 vinent

Nano 8414, un artista de Vigo traslladat a Londres amb formació acadèmica en belles arts, o el parisenc Morne són dos dels exponents de les arts de carrer, street art, grafit, art urbà, triï’s la denominació preferida. Ambdues figures actuaran com un dels principals reclams del primer Festival d’street art, promogut pel galerista de Moanin Gallery, Paul-Alexandre Nicolas, i que compta amb el suport del comú d’Escaldes. S’estrenarà dissabte dia 21 però l’impulsor el presenta com a embrió d’una iniciativa més vasta –que ha presentat al ministeri de Cultura o a l’Associació d’Empresaris del Centre Històric de la capital– per

#3 Ciutadana

(10/09/19 15:19)



#2 A Bronx Tale

(10/09/19 12:02)



#1 Graffiters

(10/09/19 09:58)