Actualitzada 09/09/2019 a les 07:01

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'SAMUEL SALCEDO, A LA SALA ARTALROC'

Fins al pròxim dia 15 de setembre, es pot veure tant a l’Artalroc com als carrers de la part alta d’Escaldes-Engordany una sèrie d’escultures de l’artista català Samuel Salcedo. En total, hi ha una cinquantena d’escultures de tots els formats i tècniques emprats per l’artista per tal que el visitant pugui conèixer tot l’ampli ventall de la seva producció. Es tracta, doncs, d’una mostra ambiciosa que ens presenta dos conceptes que ja s’insinuen en el títol de l’exposició: l’animal i el mirall. Aquesta mostra reflecteix l’animalitat de l’home com mai l’hem afrontat abans, amb tota la seva fragilitat, vulgaritat i ridiculesa.





EXPOSICIONS



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 hores. Fins al 28 de setembre.



-'L'ANDART'

L’Andart 2019, la tercera Biennal internacional d’Andorra, porta una edició més les obres d’artistes pluridisciplinaris d’ar­reu del món. L’exposició està formada per intervencions de land art, peces de videoart, escultures i sèries de fotografies, entre d’altres. El tema de la mostra, entorn el qual giren bona part de les obres exposades, és el shinrin-yoku, la saludable pràctica japonesa dels banys de bosc que consisteix a connectar amb la natura submergint-nos en el bosc. Més de 30 artistes internacionals mostren les seves propostes, totes marcades per una mirada a la naturalesa.

Entorns del llac d’Engolasters

Escaldes-Engordany



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, artista que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra. A la mostra que exhibeix la sala escaldenca –i que ja es va presentar al país, a la Mama Maria, la galeria que gestiona Toni Cruz– es pot contemplar una mostra de vistes de les set parròquies. Pintura a l’oli sobre la qual treballa la tècnica del collage.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95.

Escaldes-Engordany.



'FEMINA FEMINAE'

Femina Feminae. Les muses i la col·leccionista. De Piazzetta a Delaunay és la tercera exposició de l’equipament, un conjunt de 28 obres que per primer cop incorpora l’escultura, amb dues peces de Matisse i Clarà. La mostra explora la figura femenina i com ha inspirat els artistes al llarg del temps. Inclou obres com Gran portuguesa, de Robert Delaunay, o Les banyistes, que Max Pechstein va pintar en una etapa crucial de la seva carrera. També hi figura alguna de les molt escasses obres per les quals les dones artistes han rebut reconeixement en la història de l’art, com és el cas de Pastora nua ajaguda, de Berthe Morisot. El recorregut inclou teles en què s’aprecien ambients, com el de la Belle Époque parisenca, a través dels traços de Jean Béraud. També treballs introspectius. La sala desplega noms com Conrad Felixmüller, Wilfredo Lam o Julian Opie, que plasmen el vessant més intimista de la figura femenina. I visions de l’art pop, de Richard Lindner a Tom Wesselmann.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany. Obert avui excepcionalment. Horari: de les 10 a les 19 hores. Demà, últim dia.