L'ENA arrenca amb 'Èxit'

Relacions laborals, misèries empresarials, però amanides amb un toc d’humor. Això promet ‘Èxit’, el muntatge –text del prolífic Agustí Franch– amb què l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) iniciarà el reguitzell de coproduccions amb què arriba per a la nova temporada.

Que no és pròpiament una temporada, puntualitza Joan Hernández, codirector de l’ENA (amb Mònica Vega i Alfons Casal) i ajudant de direcció a Èxit. “Preferim no parlar de temporada pròpia sinó de produccions anuals que després es poden encabir en altres de diferents maneres”: a la Temporada conjunta de la capital i Sant Julià de Lòria o amb estrenes que es fan en escenaris forans. Que és precisament l’objectiu que persegueix el triumvirat directiu: “Es tracta d’apostar molt fort per aportar talent artístic andorrà” frontera enfora, insisteix Hernández. De pas, evitar una temporada com a tal i col·locar espectacles en