“Tanta oficina de premsa genera saturació i venda de motos”

Presentarà el treball més recent, ‘Ossos i cendra’, a Barcelona. En aquest últim llibre es va abocar a la ficció, però l’ofici perdura. ara se’l mira i analitza des d’una mitja distància

Amb una història familiar com a punt de partida –l’èxode i desaparició de veïns del poble saragossà de Santa Eulalia de Gállego en acabar la guerra civil–, Robert Pastor va perfilar Ossos i cendres (editorial Límits), un dels títols que es presentaran a la Setmana del llibre en català a Barcelona, en el marc de les activitats impulsades des del ministeri de Cultura.



Primera presentació a Barcelona?

Sí, perquè no cal que expliqui les dificultats que tenim per sortir cap a fora i aconseguir un èxit editorial a baix, més enllà dels albertos [Villaró i Salvadó] o Teresa Colom i Josep Dallerès