Actualitzada 07/09/2019 a les 06:57

El Centre d’Art escaldenc organitza per aquest matí a partir de les onze una ruta guiada infantil per les obres d’art al carrer que es despleguen per la parròquia. A l’activitat Segueix la pista dels animals, els infants (majors de cinc anys) coneixeran les escultures de Samuel Salcedo d’una manera amena i divertida. Per participar-hi, cal formalitzar reserva.