Actualitzada 07/09/2019 a les 07:03

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'FESTIVITAT DE MERITXELL'

La patrona d’Andorra i el santuari prenen novament el protagonisme, amb un seguit d’actes al llarg del cap de setmana. Dissabte, a les 21 hores, processó de torxes i vetlla de Santa Maria de Meritxell. A les 21.30 hores, celebració de l'eucaristia per mossèn Ramon Sàrries, arxipreste de les Valls. 22.15 h: coca i xocolata per a tots els assistents. 22.30 h: ball de festa major amb l’orquestra Xavi’s Band a la plaça del poble de Meritxell. Les activitats prosseguiran al llarg de la jornada de diumenge, amb les tradicionals activitats institucionals i populars al santuari canillenc, a partir de les set del matí. A les 18 hores, concert dels Petits Cantors.



MÚSICA



-'EL NIÑO DE LA HIPOTECA

El Niño de la Hipoteca, uns dels referents de La Fada Ignorant, torna per actuar-hi després de quatre anys sense fer-ho.

La Fada Ignorant

(Dissabte, 22.30 hores)

Andorra la Vella.



EXPOSICIONS



_'PINTURA DANESA'

Espurnes del nord. D’Eckersberg a Risager és una selecció d’obres representatives de la col·lecció de pintura que el senyor William Danjon va llegar al Govern d’Andorra. Un bell exemple d’amor per un país, Dinamarca, i la seva cultura, ple de coherència en el contingut i la temàtica a l’hora de crear la seva col·lecció. La mostra es divideix en quatre àmbits: el retrat; la infància; el paisatge, i el mar i William Danjon i Andorra. La col·lecció d’art de William Danjon se centra quasi totalment en la pintura danesa del darrer quart del segle XIX i el primer quart del segle XX. Les obres d’aquest període engloben diferents corrents artístics danesos. Es podria dir que el punt d’unió entre elles és el reflex de la vida i la cultura de Dinamarca. Els paisatges, els costums, els retrats, així com les il·lustracions de contes infantils i novel·les ens endinsen en un món que ens dona a conèixer l’art del país.

Espai Dèria

Horaris: de les 11 a les 14 h i de les 15 a les 18.30 h.

Pal. La Massana.



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 hores. Fins al 28 de setembre.



-'ANDART'

L’Andart 2019, la tercera Biennal internacional d’Andorra, porta una edició més les obres d’artistes pluridisciplinaris d’ar­reu del món. L’exposició està formada per intervencions de land art, peces de videoart, escultures i sèries de fotografies, entre d’altres. El tema de la mostra, entorn el qual giren bona part de les obres exposades, és el shinrin-yoku, la saludable pràctica japonesa dels banys de bosc que consisteix a connectar amb la natura submergint-nos en el bosc. Més de 30 artistes internacionals mostren les seves propostes, totes marcades per una mirada a la naturalesa.

Entorns del llac d’Engolasters

Escaldes-Engordany.