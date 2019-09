“Sent banquer a l'època del totxo i la corrupció em sentia brut”

Després de dècades allunyat del somni juvenil del rock, va viure la seva particular epifania al camí de damasc i va tornar a penjar-se la guitarra. aquesta nit toca a la Fada Ignorant

Eloy Pardo assegura que des que es va tornar a penjar la guitarra es va convertir en Still Morris i es defineix com un músic més dels que per viure han de tenir una feina alimentària. És clar que en el seu cas l’altra feina donava per a una mica més que menjar: era director general de Banca March. Així que assumeix amb bon humor la denominació que li vam col·locar els mitjans, el banquer rocker, mentre ja prepara el sisè disc i es capbussa en l’escriptura d’una òpera rock. A banda de promocionar el llibre Cambio de ritmo. De