Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 05/09/2019 a les 06:55

LA PROPOSTA DEL DIA:



NOVA SESSIÓ DEL GASTROART AL THYSSEN

Nova sessió de la proposta GastroArt al voltant de l’exposició Femina Feminae, que dimarts vinent, dia 10, tanca les portes. Les obres de Conrad Felixmüller sorprenen per la seva dualitat, tant estèticament com estructuralment, ja que un mateix bastidor sosté dues teles. L’explicació donada pel director artístic i comissari de l’exposició, Guillermo Cervera, de manera exclusiva, s’acompanyarà d’un maridatge amb un tast i un còctel, amb la participació de Fourteen Restaurant.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany. Horaris exposició: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores.





ESPECTACLES



-'ÚLTIM ESTIU A ORDINO'

Representació de l’adaptació teatral de la novel·la homònima de Joan Peruga, a càrrec de la companyia An-danda-ra.

Museu Casa d’Areny-Plandolit

(21 hores)

Ordino.



EXPOSICIONS



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 hores. Fins al 28 de setembre.

Avui, visita guiada nocturna, a partir de les 20.30 hores.





-'L'ANDART'

L’Andart 2019, la tercera Biennal internacional d’Andorra, porta una edició més les obres d’artistes pluridisciplinaris d’ar­reu del món. L’exposició està formada per intervencions de land art, peces de videoart, escultures i sèries de fotografies, entre d’altres. El tema de la mostra, entorn el qual giren bona part de les obres exposades, és el shinrin-yoku, la saludable pràctica japonesa dels banys de bosc que consisteix a connectar amb la natura submergint-nos en el bosc. Més de 30 artistes internacionals mostren les seves propostes, totes marcades per una mirada a la naturalesa.

Entorns del llac d’Engolasters

Escaldes-Engordany.



-'PINTURA DANESA'

Espurnes del nord. D’Eckersberg a Risager és una selecció d’obres representatives de la col·lecció de pintura que el se­-nyor William Danjon va llegar al Govern d’Andorra. Un bell exemple d’amor per un país, Dinamarca, i la seva cultura, ple de coherència en el contingut i la temàtica a l’hora de crear la seva col·lecció. La mostra es divideix en quatre àmbits: el retrat; la infància; el paisatge, i el mar i William Danjon i Andorra. La col·lecció d’art de William Danjon se centra quasi totalment en la pintura danesa del darrer quart del segle XIX i el primer quart del segle XX. Les obres d’aquest període engloben diferents corrents artístics danesos. Es podria dir que el punt d’unió entre elles és el reflex de la vida i la cultura de Dinamarca. Els paisatges, els costums, els retrats, així com les il·lustracions de contes infantils i novel·les ens endinsen en un món que ens dona a conèixer l’art del país.

Espai Dèria

Horaris: de les 11 a les 14 h i de les 15 a les 18.30 h.

Pal. La Massana.