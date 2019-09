Amor i 'thriller' al rodatge de 'Pròfugs', del jove Nil Forcada

Actualitzada 05/09/2019 a les 06:51

Alba Doral Andorra la Vella

És un projecte molt humil: 22.600 euros, que és el pressupost amb què compten, en cinema seria a penes una gota a l’oceà. Però Nil Forcada, el jove realitzador que encapçala el projecte, assegura que precisament posa en marxa el projecte, aquest rodatge que durà per títol Pròfugs, amb la “premissa espiritual, o potser l’ar­rogància”, de demostrar que són capaços de tirar-lo endavant així, sense pressupost. Els minsos recursos econòmics procedeixen del comú de la capital, el ministeri de Cultura, l’Associació Centre Històric d’Andorra la Vella, l’Sdadv (la societat d’autors) i diverses empreses, entre les quals Andorra Televisió, que cedirà alguns materials tècnics.

Forcada va presentar el projecte –un rodatge que iniciarà el proper dia 12 i que es desenvoluparà entre Ordino i diversos indrets de, precisament, el centre històric de la capital– acompanyat de l’actriu coprotagonista, Elena Santiago. El seu partenaire serà el barceloní Jaume Viñes. També hi va ser present la presidenta de l’associació que els dona suport, Anna Riberaygua, encantada, va afirmar, que les càmeres entrin en diversos locals del barri.

Pròfugs, que tindrà una durada de noranta minuts per afegir més repte a la manca de pressupost, és una història que es mou entre el relat romàntic i el thriller: els dos joves protagonistes arriben a aquest moment de la vida que afronta quasi tot andorrà en què es planteja si seguir al país o marxar cercant més horitzó. Els seus camins divergeixen però es retroben amb el pas del temps, quan la dona ha de tornar al país. Pel mig, algunes morts per aclarir, en un guió que signa Forcada mateix. És també, això ho va afegir Santiago, una història sobre el desarrelament: el seu personatge marxa i torna, en un viatge impulsat per la necessitat de pertà­nyer, de trobar “quelcom de similar a la família que no té”.

El rodatge es farà en dos fases, aquest mes i al novembre. En un any es preveu que estigui llesta.

