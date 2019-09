Casa Rull acollirà divendres un homenatge a Joan Brossa

Actualitzada 04/09/2019 a les 06:52

Redacció La Massana

El Museu Casa Rull acollirà divendres a les nou del vespre un recital poètic en homenatge Joan Brossa. Serà una lectura dramatitzada d’una selecció de textos del poeta avantguardista a càrrec de Sílvia Bel, que estarà acompanyada per la música i el cant flamenc de Juan Manuel Galeos, Fran León al caixó i la flauta travessera, i José Santiago a la gui-tarra.

L’activitat està organitzada per l’àrea de Museus i Monuments del Govern i la Biblioteca Nacional i per assistir-hi cal formalitzar reserva prèvia, al telèfon 839 608.

L’espectacle vol posar damunt de la taula la manera com Brossa entenia la poesia: com un instrument de comunicació per damunt de tot, obert i transversal. El muntatge recull tant textos del mateix Brossa com cançons compostes a partir dels seus poemes. Brossa a partir del silenci, que és com es titula, s’inscriu en les activitats de l’Any Brossa.