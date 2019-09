Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 02/09/2019 a les 07:08

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'TALLER DE 'COACHING' D'ACTIVA'T'

A partir de les escultures de Samuel Salcedo, Activa’t proposa Mirades divergents. De dins i fora i de fora a dins, un taller de coaching pensat per a mares, pares i fills adolescents en el qual parlaran de com som en la intimitat més secreta i com ens mostrem a la societat més enllà de la mirada superficial. A més, s’observarà com dins d’una mateixa família les emocions divergeixen entre la figura maternal, la paterna i l’adolescent. Tot això, jugant amb coaching ontològic, que ajudarà a veure com utilitzem el llenguatge per definir la manera en què volem ser vistos.

Artalroc (20 h)

Escaldes-Engordany.



CONFERÈNCIES



-'INNOVAR PER A UN MÓN SOSTENIBLE'

En aquesta edició del cicle de conferències, la Universitat d’Estiu d’Andorra us convida a fer una reflexió sobre el paper de la innovació en la construcció d'un model de vida nou just, solidari i sostenible. Per això, comptem amb la participació d’experts que des de diferents disciplines desgranaran alguns dels aspectes d’aquesta temàtica. Hi intervenen la investigadora de la innovació E. Castro Martínez, l’economista i antropòleg Gray Molina, l’economista S. Faucheux, l’enginyer cartògraf C. Debien, el sociòleg polític de l’educació C. A. Torres, l’economista i sociòleg J. Machado Pais, el psicòleg social P. Pascale, la sociòloga I. Berrebi-Hoffmann, i com a moderador el periodista J. P. Marthoz. Les conferències s’inicien avui i s’allargaran fins al dijous.

Centre de Congressos (de 17.30 h a 21 h)

Andorra la Vella.



EXPOSICIONS



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 hores. Fins al 28 de setembre.



-'ROBERT CAPA. RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la Guerra Civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 h. Dissabte, de les 10 a les 20 h. Diumenge, de les 10 a les 14.30 h.

Fins al 3 de novembre.



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, artista que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra. A la mostra que exhibeix la sala escaldenca –i que ja es va presentar al país, a la Mama Maria, la galeria que gestiona Toni Cruz– es pot contemplar una mostra de vistes de les set parròquies. Pintura a l’oli sobre la qual treballa la tècnica del collage.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres.