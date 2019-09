Un taller de 'coaching' mostrarà a famílies la importància del llenguatge i les emocions

Actualitzada 01/09/2019 a les 06:54

Redacció Andorra la Vella

Quan Samuel Salcedo va decidir crear la cinquantena d’escultures que formen l’obra Animals, l’objectiu de l’artista era ser capaç de transmetre els instints més bàsics de l’ésser humà a través de l’animalitat, amb la seva fragilitat, vulgaritat i ridiculesa simplement en veure’s a l’escultura. Aquest reconeixement personal també es realitzarà a l’ArtalRoc, on s’oferirà demà a les 20.30 hores un taller de coaching ontològic per a mares i pares amb fills adolescents. A partir de les escultures de Salcedo la trobada pretén que els assistents descobreixin les mirades i les emocions que divergeixen entre la figura maternal, la paterna i l’adolescent. El taller, que s’anomena Mirades Divergents. De dins a fora i de fora a dins i que anirà a càrrec d’Activa’t, té l’objectiu de donar a conèixer a un mateix el llenguatge que s’empra per definir la manera de com volem ser vistos.