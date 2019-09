“'Le Blizzard' és un dels curts amb millor recorregut del món”

La segona producció del jove encampadà acumula més de 65 seleccions a festivals de cinema fantàstic i de terror entre els quals destaquen els més importants de la indústria

Porta la bandera andorrana pels cinemes d’Europa i d’Amèrica i no para d’assolir èxits a nivell internacional. El jove Álvaro Rodríguez-Areny lluita per aconseguir una victòria en els festivals de cinema fantàstic i de terror més coneguts del món perquè la indústria vegi els seus projectes.



Com viu que el nombre de seleccions no pari de créixer?

És molt guai ser-hi, tot i que és molt difícil guanyar. No em puc queixar perquè tenim un dels curts de gènere del 2018-2019 amb millor recorregut del món. Som al top 10 mundial.



I com s’arriba als Oscars?

Els festivals van per classes, per exemple, Sitges