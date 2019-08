Una jornada d'il·lusió

La colla castellera de la Il·lusió visitarà per segona vegada la parròquia d’Encamp per, amb l’ajuda dels Castellers d’Andorra, amanir el 32è aplec de la sardana dels Pirineus. L’agrupació de Valls és coneguda per ser inclusiva i acollir gent amb diferents limitacions