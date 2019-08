Un 60% més de visitants a les Nits d'Estiu respecte al 2018

El nombre de visitants que van assistir a les Nits d’Estiu ha crescut notablement respecte a l’any passat. Aquest 2019 es calcula que les activitats han recollit un total de 502 persones, 189 més que el 2018, una xifra que suposa un augment del 60%.

Amb la d’aquesta setmana, la programació de les visites nocturnes al MW Museu de l’Electricitat i el Camí Hidroelèctric d’Engolasters han donat per tancada la temporada. Durant les Nits d’Estiu d’aquest any s’ha pogut observar la pluja d’estels i hi ha hagut actuacions musicals setmanalment. Una de les accions que més ha agradat ha estat la