La reforma del Comunal es reprèn

El comú convoca la segona fase dels treballs de remodelació del teatre, que afectaran el vestíbul i els camerinos

El comú d’Andorra la Vella ha convocat el concurs per dur a terme la segona fase dels treballs d’adequació del Teatre Comunal. Unes obres que afectaran el vestíbul i els camerinos de l’equipament i que completaran la reforma projectada, que finalment –i malgrat era la intenció inicial– no es va dur a terme d’un sol cop per falta de disponibilitat pressupostària. L’edicte publicat ahir al BOPA fixa que les empreses interessades a dur a terme els treballs tenen fins a les 15 hores del proper 25 de setembre per presentar les ofertes. La previsió del comú és que els treballs